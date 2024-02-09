Политнавигатор Если НАТО введёт войска на Украину, Россия нанесёт ядерный удар. И цели его будут более достойные, чем вошедший на украинскую территорию натовский контингент.
Кедми: Война НАТО с Россией меньше всего будет идти на территории Украины
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Лариса Кислицына
этот шпиончик щуровал бы к себе на историческую родину
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20 час.
Valentina hohlova
сидел бы здесь и сидел. нет заиграло ретивое. вроде оба умные а проявили себя некрасиво. главное не оценят ни в России ни на исторической родине.
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19 час.
Светлейший
Яша Кедман таки прав! Попытка интервенции НАТО на территории России и бывшей Украины приведет к мгновенному уничтожению центров принятия решений в Лондоне, Вашингтоне, Берлине и Раммштайне, сгорит Варшава, Париж, Мадрид и Амстердам..., да и х... с ними! Они начинают войны, а Россия их завершает!
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19 час.
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