Использовать "Аллигаторы" , которые так нужны на линии фронта, для охоты за копеечными дронами под Москвой, это как из пушек палить по воробьям. А потом удивляемся, как случилась Курская трагедия. Где-же в штабах засел враг?

Артур Иванов

Враг засел в твоей башке. Мерять жизни людей топливом для вертолетов может только конченый мерзавец или имбицил, а проводить параллель между событиями в курской области и сбитыми БПЛА может только УСБэшный провокатор. Кто ты - провокатор УСБ или идиот, должны решить в ФСБ.