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Охота ударных «Аллигаторов» на дроны ВСУ под Москвой (ВИДЕО)

Охота ударных «Аллигаторов» на дроны ВСУ под Москвой (ВИДЕО)

Очевидцы сняли кадры охоты ударных «Аллигаторов» на дроны ВСУ под Москвой. Боевые вертолёты Ка-52 участвовали в отражении массированной атаки ВСУ на столицу 7 мая.

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Комментарии
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Константин Самарин
Использовать &quot;Аллигаторы&quot; , которые так нужны на линии фронта, для охоты за копеечными дронами под Москвой, это как из пушек палить по воробьям. А потом удивляемся, как случилась Курская трагедия. Где-же в штабах засел враг?
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11 час.
Артур Иванов
Враг засел в твоей башке. Мерять жизни людей топливом для вертолетов может только конченый мерзавец или имбицил, а проводить параллель между событиями в курской области и сбитыми БПЛА может только УСБэшный провокатор. Кто ты - провокатор УСБ или идиот, должны решить в ФСБ.
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6 час.
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