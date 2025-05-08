Очевидцы сняли кадры охоты ударных «Аллигаторов» на дроны ВСУ под Москвой. Боевые вертолёты Ка-52 участвовали в отражении массированной атаки ВСУ на столицу 7 мая.
Охота ударных «Аллигаторов» на дроны ВСУ под Москвой (ВИДЕО)
Комментарии
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Константин Самарин
Использовать "Аллигаторы" , которые так нужны на линии фронта, для охоты за копеечными дронами под Москвой, это как из пушек палить по воробьям. А потом удивляемся, как случилась Курская трагедия. Где-же в штабах засел враг?
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11 час.
Артур Иванов
Враг засел в твоей башке. Мерять жизни людей топливом для вертолетов может только конченый мерзавец или имбицил, а проводить параллель между событиями в курской области и сбитыми БПЛА может только УСБэшный провокатор. Кто ты - провокатор УСБ или идиот, должны решить в ФСБ.
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6 час.
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