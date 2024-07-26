Район Коптево
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Район Коптево

20 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир Черноморский
    А кто доживёт то ?!, опять в карман положат то что не случилось, маразмПри достижении 80...
  • Юрий анин
    А чего странного все налоги в России идут в Москву, поэтому там возможны и реновация...и все дороги и кольца...а в Бо...Собянин: С начала...

Спасатели усилили патрулирование Большого Садового пруда

Столичные спасатели в усиленном режиме патрулируют Москву-реку и городские водоемы из-за жары. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Химкинское водохранилище, пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, городские пруды, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх