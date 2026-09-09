Почти 1,7 тыс. альметьевцев закрыли больничные через MAX

Фото: © пресс-служба Альметьевской ЦРБ Почти 1,7 тыс. пациентов Альметьевской ЦРБ, детской больницы с перинатальным центром и городской поликлиники №3 закрыли больничные дистанционно через мессенджер MAX с начала 2026 года.
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