Во флагманских смартфонах Huawei Mate 70 нашли память SK hynix, которой там быть не дол...

Во флагманских смартфонах Huawei Mate 70 нашли память SK hynix, которой там быть не должноКанадские эксперты TechInsights продолжают анализировать компонентную базу представленных осенью уходящего года смартфонов Huawei семейства Mate 70, их очередным открытием стало обнаружение микросхем DRAM и NAND производства SK hynix в составе Mate 70 Pro и Mate 70 Pro Plus, хотя американские санкции теоретически должны были ограничить доступ китайского гиганта к таким чипам памяти.