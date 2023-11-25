Спикер ВВС Украины Игнат: РФ впервые атаковала карбоновыми БПЛА «Герань‑2»

РИАМО - 25 ноя. Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Россия наладила производство беспилотных камикадзе-дронов «Герань-2» с применением карбоновых материалов и атаковала ими украинские объекты, сообщает Газета.
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