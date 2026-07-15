Почему детские друзья Сталина называли его мать «волчицей»

О Екатерине Георгиевне Джугашвили, матери Иосифа Сталина, известно не так много. В тени своего великого сына она оставалась для большинства лишь бедной грузинской крестьянкой, которая мечтала сделать из мальчика священника.
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