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Стармер намылился в Киев – обсудить с Зеленским ввод западных «миротворцев» на Украину

Стармер намылился в Киев – обсудить с Зеленским ввод западных «миротворцев» на Украину

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источники в британском правительстве сообщает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует в «ближайшие недели» посетить Украину, чтобы обсудить возможность размещения на ее территории международных миротворческих сил в случае достижения соглашения о прекращении огня.

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СЗ
Светлана Зуева
Войнатворцы станут хорошей мишенью для России и удобрением для нашей земли!
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