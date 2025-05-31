Пентагон заключил контракт на $536 млн на утилизацию авианосца Enterprise

Пентагон США в пятницу, 30 мая, сообщил о заключении контракта с компанией NorthStar Maritime Dismantlement Services LLC на сумму $536 млн на утилизацию первого в мире авианосца с ядерной установкой USS Enterprise (CVN-65).
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