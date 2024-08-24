Про чулки
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Про чулки

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Корпус морской пехоты США изменил дресс-код для женщин-служащих в части требований к чулочно-носочным изделиям

Колготки перестали быть обязательной частью дресс-кода женщины-служащих морской пехоты США: командующий генерал Эрик Смит подписал приказ о необязательности ношения колготок, но если женщина-морской пехотинец всё же решит надеть чулочно-носочные изделия, «оттенок должен соответствовать тону кожи».

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