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Психиатр Качальская предостерегла от приема лекарств по совету знакомых

Психиатр Качальская предостерегла от приема лекарств по совету знакомых

Принимать лекарственные препараты по совету знакомых или друзей опасно для здоровья. Об этом заявила главный внештатный психиатр Югры Яна Качальская, передает «ФедералПресс» со ссылкой на ugra-news.

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