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Царьград

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В России с 1 апреля начали действовать повышенные штрафы за нарушения ПДД

В России с 1 апреля начали действовать повышенные штрафы за нарушения ПДД

Повышенные штрафы за нарушения ПДД начали действовать в России с 1 апреляС сегодняшнего дня в России были ужесточены штрафы за нарушение некоторых правил дорожного движения.

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