ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц более чем на 50%

Согласно еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в мире возросло на 52% за 28 дней относительно предыдущих 28 дней.
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