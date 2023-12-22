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ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц более чем на 50%

ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц более чем на 50%

Согласно еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в мире возросло на 52% за 28 дней относительно предыдущих 28 дней.

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