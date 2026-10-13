Россиянка рассказала о разбитых стеклах и пожарах из-за протестов на Маврикии

Из-за протестов на острове Маврикий вода в апартаменты подается только по расписанию, а некоторые экскурсии для туристов отменяются.
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