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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михайлов о недопуске России: «Необдуманное и близорукое решение. Это все осколки того, что пока до сих пор идет в мире. Жаль, что ИИХФ становится инструментом политики»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о решении ИИХФ продлить отстранение сборной России на сезон-2026/27.

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