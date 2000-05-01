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Франция поставит Украине истребители Mirage 2000-5

Франция поставит Украине истребители Mirage 2000-5

Париж, Франция, 6 июня 2024 г. — Во время интервью французскому телевидению TF1 президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция поставит Украине истребители Mirage 2000-5 для поддержки страны в ее продолжающейся войне против России.

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