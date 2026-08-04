Скрывавшийся 20 лет после кражи на российском судне вор попал в ловушку

На Камчатке скрывавшийся 20 лет после кражи с судна 59-летний мужчина будет осужден. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) по материалам Камчатского ЛО МФД России на транспорте.