Семин удивлен, что Миранчук получает мало игрового времени

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил выступление полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Сассуоло» (3:1), в котором российский футболист отметился голом и результативной передачей.
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