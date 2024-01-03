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Семин удивлен, что Миранчук получает мало игрового времени

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил выступление полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Сассуоло» (3:1), в котором российский футболист отметился голом и результативной передачей.

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