В округе Муром спасатели обнаружили в реке тело мужчины

Во Владимирской области работники тревожного ведомства доставили на берег тело молодого мужчины. Работники тревожного ведомства предупреждают, что выход на лёд сейчас очень опасен, требуется соблюдать предельную осторожность.
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