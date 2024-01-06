Переселение из аварийного жилья, открытие ФАПов: успехи нацпроектов в июле 2023 года

Освоено 49,3% федеральных средств, выделенных на реализацию национальных проектов в Крыму. В крымскую спортивную школу олимпийского резерва по велоспорту поступило новое профессиональное спортивное оборудование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Закон о национализации имущества в Крыму, строительство оборонительной линии полуострова: интересные события февраля 2023 года
- Выдача земельных участков бойцам СВО в Крыму, запуск новых станций мобильной связи: интересные события апреля 2023 года
- Открытие Соборной мечети Крыма, улицы, названные в честь погибших участников СВО: интересные события января 2023 года
Свежие комментарии