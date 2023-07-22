Военное обозрение

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Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря

Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря

Власти Северной Кореи в последнее время всё чаще раздражают Вашингтон и его региональных союзников своими запусками ракет, демонстрируя тем самым свои военные возможности.

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