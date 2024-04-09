Загитова о номере для шоу Тутберидзе: смотрела уроки от китайских специалистов

Она выступила под саундтрек из фильма «Дом летающих кинжалов» Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что для лучшей передачи образа в номере под саундтрек из фильма «Дом летающих кинжалов» она смотрела уроки от специалистов из Китая.