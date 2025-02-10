ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Почему в «Светофоре» такие низкие цены: Это вообще съедобно?

Почему в «Светофоре» такие низкие цены: Это вообще съедобно?

Царьград Фото: © Zamir Usmanov/ Global Look Press «Когда я впервые попал в «Светофор», у меня возник только один вопрос: «А это вообще можно есть?» — смеется Иван, бывший сотрудник сети.

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Комментарии
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Александр Широков
Вполне нормальный магазин для тех, кто вынужден экономить. Да и не только. Сам неоднократно затаривался, явного дерьма ни разу не попадалось....А теперешнюю компанию против светофора явно организовали сети...
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12 час.
Игорь Костоглод
Последнее время взялись мусолить Светофор. Я думаю, хотят схавать. Он как бельмо на глазу у всяких Пятёрочек и других торговых сетей. Но думаю, что подавятся.
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9 час.
Олег Агалаков
Продукция хорошая и цена приемлемая.
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8 час.
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