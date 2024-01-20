Назван виновный в смертельной давке на Хэллоуин: погибли 158 человек

Глава сеульской полиции Ким Кван Хо обвиняется в халатности в неспособности «принять необходимые меры» для предотвращения шокирующей катастрофы 2022 года в столичном районе ночных клубов Итэвон, пишет The Guardian.
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