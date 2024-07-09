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Царьград

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Депутат Госдумы Соловьев назвал Пугачеву инструментом политических провокаций

Депутат Госдумы Соловьев назвал Пугачеву инструментом политических провокаций

Певицу Аллу Пугачеву делают инструментом политических провокаций для оправдания зверств киевского режима, заявил Соловьев РИА Новости.

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