Apple обновила защиту. Украденный iPhone заблокируется

Apple представила «защиту от кражи устройств» в последних обновлениях iOS и iPadOS\u000D\u000AВ своем последнем обновлении программного обеспечения компания Apple представила усовершенствование системы безопасности под названием «Защита от кражи устройств» для операционных систем iOS 17.
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