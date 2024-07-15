Вода отступает от жилых домов жителей Приморья

В Дальнереченске Приморского края продолжается ликвидация последствий паводка. Согласно данным министерства ГОЧС Приморского края рассказали, в городе почти не осталось подтопленных жилых участков, сообщает PRIMPRESS.
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