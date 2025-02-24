Виктор Анисимов Возможен ли мирный договор с Украиной на любых, пусть даже и российских условиях? Пока Европа вместе с Англией не повержена в прах, пока Америка не поставлена на колени, пока НАТО не отступила на границы 1997 года, любое мирное соглашение по Украине с любыми западными гарантиями, через 2 - 3 года обернётся новой, ещё более кровавой и жестокой войной с Украиной.
Возможен ли мир с Украиной?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Резидент 007
Почему нет? Возможен только при условии полной и безоговорочной капитуляции.
Ответить
1 д.
Алексей Тан
Возможен ли мир с Украиной?===================== что Украина, что белярюси.... ЭТО искусственные образования... иудейским правительством Советов!... фактически, ЭТО осевшие ТАБОРЫ... и заключать с ними договоры, это всё равно, что заключать договора с ЦЫГАНАМИ.
Ответить
23 час.
Валентин Щербаков
Только полная капитуляция хохлотварей на условиях РОССИИ и никаких уступок этому кокаиновому недоноску....
Ответить
19 час.
Свежие комментарии