Возможен ли мир с Украиной?

Виктор Анисимов Возможен ли мирный договор с Украиной на любых, пусть даже и российских условиях? Пока Европа вместе с Англией не повержена в прах, пока Америка не поставлена на колени, пока НАТО не отступила на границы 1997 года, любое мирное соглашение по Украине с любыми западными гарантиями, через 2 - 3 года обернётся новой, ещё более кровавой и жестокой войной с Украиной.