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Возможен ли мир с Украиной?

Возможен ли мир с Украиной?

Виктор Анисимов Возможен ли мирный договор с Украиной на любых, пусть даже и российских условиях? Пока Европа вместе с Англией не повержена в прах, пока Америка не поставлена на колени, пока НАТО не отступила на границы 1997 года, любое мирное соглашение по Украине с любыми западными гарантиями, через 2 - 3 года обернётся новой, ещё более кровавой и жестокой войной с Украиной.

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Комментарии
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Резидент 007
Почему нет? Возможен только при условии полной и безоговорочной капитуляции.
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1 д.
Алексей Тан
Возможен ли мир с Украиной?===================== что Украина, что белярюси.... ЭТО искусственные образования... иудейским правительством Советов!... фактически, ЭТО осевшие ТАБОРЫ...  и заключать с ними договоры, это всё равно, что заключать договора с ЦЫГАНАМИ.
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23 час.
Валентин Щербаков
Только полная капитуляция хохлотварей на условиях РОССИИ и никаких уступок этому кокаиновому недоноску....
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19 час.
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