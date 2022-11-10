Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Тен Хаг о фанатах «МЮ»: «Футбол – для болельщиков, и мы должны это осознавать. Нам нужна связь с ними»

Эрик тен Хаг высказался об отношениях «Манчестер Юнайтед» с фанатами. Главный тренер «манкунианцев» сказал, что старается сблизить игроков и болельщиков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх