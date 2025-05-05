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Закон, порядок, государство

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МЧС Роccии продолжает работы по ликвидaции последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе

МЧС Роccии продолжает работы по ликвидaции последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе

С начала работ очищено более 489 км береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 160,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

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