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Вице-спикер СФ Якушев представил в УлФО нового полпреда Жогу

Губернаторам Уральского федерального округа представили нового полномочного представителя президента России Артема Жогу, это сделал вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев"Я представляю Артема Жогу в качестве полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

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