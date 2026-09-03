Более 1100 заявлений о пропаже людей поступило в полицию Приангарья с начала года

С начала года в полицию Иркутской области поступило более 1100 заявлений о розыске людей. О том, как организована работа по поиску пропавших в лесах и на водоёмах, сегодня журналистам рассказали сотрудники Главного управления МВД, спасатели и представители добровольческих отрядов «ЛизаАлерт», «111.