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Иркутск Сегодня

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Более 1100 заявлений о пропаже людей поступило в полицию Приангарья с начала года

С начала года в полицию Иркутской области поступило более 1100 заявлений о розыске людей. О том, как организована работа по поиску пропавших в лесах и на водоёмах, сегодня журналистам рассказали сотрудники Главного управления МВД, спасатели и представители добровольческих отрядов «ЛизаАлерт», «111.

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