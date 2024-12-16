Названа причина пожара на складе пластиковых изделий в Новосибирске

На оперативном совещании в правительстве региона начальник МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов озвучил предварительную причину крупного пожара на складе пластиковых изделий по улице Тюменской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии