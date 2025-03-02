В Конгрессе США призвали Зеленского прийти в себя

Политика как она есть

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае страну должен будет возглавить кто-то другой, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, передает телеканал NBC News.