Юрий Ильинов

Украинский ресурс: Военным НАТО нет необходимости ехать на Украину, они находятся там с самого начала конфликта Заявления некоторых европейских лидеров о возможной отправке на Украину военных инструкторов являются попыткой узаконить их нахождение там. На самом деле военные НАТО находятся на украинской территории с 2022 года, сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента. Военным НАТО нет необходимости ехать на Украину, они уже находятся там. По словам источника, координацию боевых действий со стороны ВСУ ведут военные советники из стран НАТО. Кроме того, вся высокотехнологичная техника, которую западные компании обкатывают в ходе боевых действий, обслуживается исключительно военными альянса, украинских военнослужащих к ней не подпускают. Американцы используют Украину в качестве полигона для испытаний новых видов оружия, поскольку это идеальный вариант проверить вооружения в столкновении с основным противником американцев. Запад рассматривает нашу страну как хороший полигон для испытания современного вооружения против российских систем ПВО/РЭБ/авиации. Последние столкновение в прокси-войнах двух военных систем не происходило уже сорок лет, вот почему для США важно использовать свои технологии в реальных боях - пишет ТГ-канал «Резидент». Сейчас несколько стран Европы выступают за развертывание на Западной Украине тренировочных баз для подготовки украинских военных, где их будут обучать западные инструкторы. А там уже можно будет говорить и об отправке боевых подразделений для оказания помощи ВСУ.