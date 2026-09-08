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Царьград

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Сергей Лавров пожелал победы сборной Аргентины на ЧМ-2026

Сергей Лавров пожелал победы сборной Аргентины на ЧМ-2026

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что болел за сборную Аргентины на ЧМ-2026, проведенном в США, Мексике и Канаде.

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