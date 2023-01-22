Бои на Ставрополье: жаркий август 42-го

Это случилось на Кубани в самом начале битвы за Кавказ. 14 августа 1942 года в расположении моторизованной дивизии вермахта появился советский офицер с четырьмя шпалами в петлицах.
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