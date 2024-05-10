Российские десантники сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

Расчеты беспилотников Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск России обнаружили и помогли уничтожить пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, а также украинские лодки, которые пытались пересечь реку, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
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