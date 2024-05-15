Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на северо-востоке Москвы

В проект включили работы по благоустройству В Москве продолжается развитие общественных пространств. В следующем году в Северо-Восточном административном округе планируется реализовать шесть проектов по благоустройству.
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