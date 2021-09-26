Политика как она есть

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Борьба Польши с "СП-2" - борьба с ветряными мельницами

Борьба Польши с "СП-2" - борьба с ветряными мельницами

 Ей в любом случае придётся покупать газ у "Газпрома" и после 2022 года.   Иллюстрация из Яндекс.

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Валерий Федосеев
Европейские гиены похоже перегрызли все связи с Газпромом. Придётся им уголёк грызть и коптить на всю гейропу. Безмозглый польский гонор неистребим.
Оzzи О О
Почему от борьбы с ветряными мельницами у газпрома жопа трещит , вроде бы мимо ушей от такого должно пролетать ?

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