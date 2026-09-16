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Царьград

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Специалисты выяснили: телевизор перед сном мешает полноценному отдыху

Специалисты выяснили: телевизор перед сном мешает полноценному отдыху

Life.ru исследовал, как привычка засыпать под сериалы может приводить к утренней усталости. Специалисты советуют избегать яркого света и громкого звука перед сном, чтобы обеспечить полноценный отдых и сохранить здоровье.

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