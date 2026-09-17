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Лоран Мекьес: «Лоусон продолжает расти как гонщик. Он спокоен и сосредоточен за рулем болида»

Руководитель « Ред Булл » Лоран Мекьес поделился мнением об уровне выступлений Лиама Лоусона . Лоусон, ранее потерявший место в «Ред Булл», был временно переведен обратно в основную команду из-за травмы Изака Аджара .

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