Футболист «Зенита» Алип признался, что мог покинуть команду

Защитник пообещал работать ещё больше. Футболист «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип задумывался об уходе из петербургской команды из-за того, что не получал достаточного количества игровой практики.
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