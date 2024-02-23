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Футболист «Зенита» Алип признался, что мог покинуть команду

Защитник пообещал работать ещё больше. Футболист «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип задумывался об уходе из петербургской команды из-за того, что не получал достаточного количества игровой практики.

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