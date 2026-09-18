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Немцы ни за какие деньги и льготы не хотят погибать за Литву

Немцы ни за какие деньги и льготы не хотят погибать за Литву

Бундесверу так и не удалось укомплектовать добровольцами танковую бригаду, которую планируется разместить на постоянной основе в Литве, сообщило издание Handelsblatt.

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