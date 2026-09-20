Зависимость под соусом дипломатии. Итоги турне Марко Рубио по Латинской Америке

Тур государственного секретаря США Марко Рубио по Колумбии, Эквадору и Перу, проходивший с 8 по 10 сентября, знаменует собой крупнейший дипломатический шаг Вашингтона в Южной Америке с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
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