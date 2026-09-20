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Зависимость под соусом дипломатии. Итоги турне Марко Рубио по Латинской Америке

Зависимость под соусом дипломатии. Итоги турне Марко Рубио по Латинской Америке

Тур государственного секретаря США Марко Рубио по Колумбии, Эквадору и Перу, проходивший с 8 по 10 сентября, знаменует собой крупнейший дипломатический шаг Вашингтона в Южной Америке с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

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