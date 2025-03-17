Будет мир без договора на 150 лет – Арестович

Между Украиной и Россией не будет подписан мирный договор, потому что де-юре между ними нет войны. Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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