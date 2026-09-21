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Line Of Fire Review: Too Much Plot And One Ridiculous Twist Make Peter Krause's New NBC Drama A Misfire

Line Of Fire Review: Too Much Plot And One Ridiculous Twist Make Peter Krause's New NBC Drama A Misfire

Review: Peter Krause's NBC drama Line of Fire misses the mark, bogged down by too much plot, not enough character, and one particularly ludicrous twist.

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