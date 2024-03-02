Центробанк РФ планирует ввести четыре лимита на выдачу ипотеки

Центробанк РФ планирует ввести четыре макропруденциальных лимита (МПЛ) на выдачу ипотеки. Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Евгений Румянцев на встрече банков с регулятором, организованной Ассоциацией банков России.