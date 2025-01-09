Бои за литий, теракты, немощь власти. Что произошло в мире в новогодние каникулы?

В праздничные дни обострилась ситуация на Курщине, взрывались авто, уходили политики Пока россияне и гости нашей страны отмечали новогодние и рождественские праздники, в мире (а также в самой России) произошло немало событий, многие из которых, несомненно, окажут влияние на процессы самого разного масштаба.