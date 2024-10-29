Однажды в Ла-Рое

Небольшой городок Ла-Рой в Техасе. Сорокалетний Рэй (Джон Магаро) - унылый чертов лузер. Он женат на перезрелой красотке Стейси-Линн (Меган Стивенсон), которая когда-то стала королевой красоты на школьном конкурсе, что сильно вскружило ей голову, а чего она выбрала этого унылого Рэя и вышла за него замуж - хорошо понятно: чтобы вить из него веревки.